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    Suudi Arabistan Türkiye'den mal almayacak

    Suudi Arabistan Türkiye'den mal almayacak

    Suud hükümeti, gayri resmi olarak başlattığı ambargoyu bu ayın sonunda Made in Türkiye menşeli malları almayacağını açıklayarak resmi hale getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 08:06
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    Körfez ülkelerinden Katar dışında arasında yaşanan gerilim ekonomiye de yansıdı.

    Suudi Arabistan hükümeti, Türkiye’ye yönelik başlattığı gayriresmi ambargoyu resmi hale getirdi.

    Suudi Arabistan bu ayın sonunda Made in Turkiye menşeli malları ülkeye almayacağını açıkladı.

    Açıklamalara göre Made in Türkiye damgalı ürünler, ekim ayından itibaren Suudi Arabistan’a giremeyecek. Süre ise üç gün sonra doluyor.

    Cumhuriyet'in haberine göre bölgede 30 yıldır iş yapan bir ihraçatçılar Suud hükümetinin ithalatçılara Türkiye’den mal almayacaklarına yönelik taahhütname imzalatmasından sonra taleplerin durduğunu söylüyor.

    BAE İLE BAHREYN DE AMBARGOYA KATILACAK

    Yılda 3.3 milyar dolar ihracat yapılan Suudi Arabistan artık Türk malı almayacak. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in de ambargoya katılabileceği belirtiliyor.

    Suudi Arabistan Türkiye den mal almayacak #1

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