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    Suudi Arabistan ve Rusya, iş birliğini artırıyor

    Suudi Arabistan ve Rusya, aralarındaki ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaya devam etme konusunda anlaştı.
    • AA
    • 20.12.2020 - 06:00
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    Suudi Arabistan ve Rusya, iş birliğini artırıyor

    Rusya-Suudi Arabistan Hükümetler arası İşbirliği Komitesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman bin Abdulaziz ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın başkanlığında toplandı.

    BİRÇOK KONUDA İŞ BİRLİĞİ ARTIRILACAK

    Toplantının ardından Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'dan yapılan açıklamada yetkililerin, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, sanayi ve yatırım iş birliğini artırmak için çalışmaya devam etme konusunda anlaştığı ifade edildi.

    Yetkililerin ayrıca Hükümetler arası İşbirliği Komitesi 7. dönem toplantısının 2021'de Suudi Arabistan'da yapılmasına karar verdiği aktarıldı.

    Suudi Arabistan ve Rusya, iş birliğini artırıyor #1

    Suudi Arabistan ve Rusya, iş birliğini artırıyor #2

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