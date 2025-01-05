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Suudi Arabistan ve Ürdün'den Suriye'ye insani yardım

Suudi Arabistan ve Ürdün'den Suriye'ye insani yardım Suriye'nin 8 Aralık 2024'te Esed rejiminden kurtarılmasının ardından halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere Suudi Arabistan ve Ürdün'den insani yardım gönderildiği belirtildi.