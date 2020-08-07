Cidde kentinde bulunan Al-Haramain Tren istasyonu'nda büyük çaplı yangın meydana geldi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yer alan Al-Haramain tren istasyonunda geniş çaplı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgenin Sivil Savunma Sözcüsü Muhammed bin Othman Al-Qarni, yangının istasyonun idari kısmında çıktığını aktardı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

Yangın sonucu ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Suudi Arabistan'da bir tren istasyonunda yangın çıktı VİDEO

