Suudi Arabistan’da dev proje: King Salman Gate Mekke’de hayata geçiyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mekke’de “King Salman Gate” (Kral Selman Kapısı) projesinin başlatıldığını açıkladı.

12 MİLYON METREKAREYE İNŞA EDİLECEK

Mescid-i Haram’ın hemen bitişiğinde yer alacak proje, 12 milyon metrekarelik brüt inşaat alanı ile Mekke’nin modernleşme sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

MEKKE'NİN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNDE YENİ AŞAMA

Açıklamada, King Salman Gate Projesi’nin kapsamlı kentsel gelişim ve altyapı dönüşümüyle Mescid-i Haram’a erişimi kolaylaştıracağı, ziyaretçilere sunulan hizmet kalitesini artıracağı belirtildi. Proje, “Hac Deneyimi Programı” kapsamında her ziyaretçinin kutsal yolculuğunu daha konforlu ve anlamlı hale getirmeyi hedefliyor.

900 BİN KİŞİLİK İBADET KAPASİTESİ, MODERN YAŞAM ALANLARI

Stratejik konumuyla Mescid-i Haram’a komşu olacak proje, açık ve kapalı alanlarda yaklaşık 900 bin kişilik ibadet kapasitesi sunacak. Bunun yanında, konut, otel, ticaret ve kültürel deneyim alanlarıyla modern şehir planlamasında küresel bir referans noktası oluşturması hedefleniyor.

ULAŞIM AĞINA ENTEGRE TASARIM

Toplu taşıma hatlarına doğrudan bağlantı sağlayacak olan proje, ziyaretçilerin kolay ulaşımını mümkün kılacak. Mekke’nin zengin mimari mirasını modern yaşamla birleştirecek tasarımıyla, kente özgü kimliği koruyarak dünya standartlarında bir deneyim sunacak.

KÜLTÜREL MİRAS KORUNACAK, İSTİHDAM ARTACAK

Proje kapsamında yaklaşık 19 bin metrekarelik miras alanının restore edilip yeniden düzenleneceği belirtildi. Böylece Mekke’nin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması sağlanırken, ziyaretçilerin deneyimi zenginleştirilecek. King Salman Gate’in, 2036 yılına kadar 300 binden fazla istihdam yaratması bekleniyor.

DEVLET DESTEKLİ ŞİRKET ÜSTLENİYOR

Projeyi, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’na (PIF) bağlı RUA Al Haram Al Makki şirketi geliştiriyor. Şirket, Mekke’yi gayrimenkul geliştirme alanında küresel bir merkez haline getirmeyi ve Mescid-i Haram çevresindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını PIF stratejisi doğrultusunda ilerletmeyi amaçlıyor. RUA Al Haram Al Makki, sürdürülebilir kaynak yönetimiyle bölge halkı, hacılar ve ziyaretçiler üzerinde kalıcı ve olumlu etkiler yaratmayı hedefliyor.