Suudi Arabistan'da keşfedilen antik mezarlarla kaplı 4500 yıllık caddeler

Arkeologlar, Suudi Arabistan'da iyi korunmuş antik mezarlarla kaplı 4500 yıllık bir otoyol ağı keşfettiler.

Batı Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacılar, geçen yıl içinde helikopterle yapılan hava araştırmaları, zemin araştırması, kazı ve uydu görüntülerinin incelenmesini içeren geniş kapsamlı bir araştırma yürüttüler.

Aralık ayında yayınlanan bulgularda , kuzeybatı Arap ilçeleri Al-'Ula ve Hayber'de büyük mesafelere yayılan "cenaze caddelerinin" çok yakın zamana kadar çok az incelemeden geçtiğini söylenildi.

"BÖLGEDE YAŞAYAN İNSANLAR MEZARLARIN VARLIĞINDAN HABERDAR"

Araştırmacı Matthew Dalton verdiği demeçte, "Bu bölgelerde yaşayan insanlar onları binlerce yıldır biliyorlar. Ancak uydu görüntülerine ulaşana kadar ne kadar yaygın olduklarının gerçekten bilinmediğini düşünüyorum.” dedi.

Dalton, bir helikopterden gördüğü cenaze bulvarlarının yüzlerce, "hatta binlerce kilometre" uzandığını ve günümüzün ana yollarında seyahat edenlerin genellikle aynı rotaları izlediğini söyledi.

Dalton, "Genellikle ana yolların bulvarlarla aynı rotaları takip etme eğiliminde olduğunu göreceksiniz, çünkü bunlar gidecekleri iki yer arasındaki en kısa yol olma eğilimindedirler. Aslında, bazı durumlarda, mezarların kendisi o kadar yoğun ki, yardım edemezsiniz, ancak antik yolun kendisinde yürüyebilirsiniz, çünkü mezarlar tarafından kuşatılmış durumdasınız." dedi.

BİNLERCE YILLIK MEZARLAR

Mezarlar çoğunlukla pandantif veya halka mezarlardır. Halka mezarlar, yüksekliği iki metreye kadar olan bir duvarla çevrili bir höyük içerirken, pandantif mezarların "güzel kuyrukları" vardır.

Araştırmacılar, radyokarbon tarihleme yöntemini kullanarak, mezarların yaklaşık 1000 yıl öncesine kadar yeniden kullanılmaya devam etmesine rağmen, MÖ 2600 ile 2000 yılları arasına tarihlenen yoğun bir numune grubunun olduğunu belirlediler.

Araştırmacı Melissa Kennedy verdiği demeçte, "Bu mezarlar 4.500 yaşında ve hala orijinal yüksekliklerinde duruyorlar ki bu gerçekten duyulmamış bir şey. Bu yüzden, Suudi Arabistan'ı bölgenin geri kalanından özellikle ayıran şeyin bu olduğunu düşünüyorum - sadece koruma seviyesi inanılmaz."

Kennedy, mezarlara tek tek bireylerin veya küçük grupların gömüldüğüne inanıyor ve ekip, mezar caddeleri boyunca yaklaşık 18.000 mezar gözlemledi, bunlardan 80'i araştırma için örneklendi veya kazıldı.

ARAŞTIRMACILAR YOLLARIN NEDEN İNŞA EDİLDİĞİNDEN EMİN DEĞİL

Araştırmacılar, yolların kullanımının mezarlardan çok önce geldiğini düşünüyorlar ve mezarların neden yol boyunca inşa edildiğinden hala tam olarak emin değiller.

Kennedy daha sonraki tarihte Yunanistan ve Roma'da toprak mülkiyeti ile bağlantılı benzer geleneklere işaret etmesine rağmen şöyle dedi, "Belki de sahipliğini göstermenin bir yolu, mezarların inşa edilmesinin bir nedeni olabilir. Ve öyle bir unsur olabilir ki, en yakınlarınızı ve en sevdiklerinizi güzergâhın kenarına gömeceksiniz, çünkü onların yanından sık sık geçeceksiniz ve onları hatırlayacak bir yeriniz olmalı."

"BU BÖLGE DAHA FAZLA ARAŞTIRILMALI"

Ekip için bir sonraki adım, verilerini analiz etmeden önce daha fazla radyokarbon tarihlemesi yapmak ve sahaya geri dönmek olacak.

Dalton, özellikle benzer mezarların hem bu ülkede hem de kuzey Suriye'de bulunduğundan, bulvarların Yemen'e kadar uzanabileceğini söyledi. Kennedy, "Üçüncü binyıl çok önemli bir zaman dilimi. Piramitlerin yapıldığı zaman. Ve birçok farklı kültürün geniş bir ölçekte ilk kez birbirleriyle etkileşime girdiği yer. Bu nedenle, bu anıtsal mezar manzarasının bu dönemdeki görünümünü görmek gerçekten heyecan verici. Ve devasa yeni caddeler. Burası gerçekten daha fazla araştırma gerektiriyor." dedi.