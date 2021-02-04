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    Suudi Arabistan'da korona nedeniyle 30 günlük toplanma yasağı

    Riyad yönetimi, salgın sebebiyle önlemleri sıkılaştırma kararı aldı.
    • AA
    • 04.02.2021 - 13:17
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 13:33
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    Suudi Arabistan'da korona nedeniyle 30 günlük toplanma yasağı

    Suudi Arabistan'da koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, halka açık yerlerde toplanma yasağı bugün 22.00'den itibaren uygulanmaya başlanacak.

    30 GÜNLÜK KISITLAMA

    Düğünler dahil tüm etkinlik ve toplantılar 30 gün askıya alınacak.

    Sinemaların, eğlence ve spor merkezlerinin 10 gün süreyle kapatılmasını içeren kısıtlama kapsamında, cenaze namazlarında da toplu katılımların azaltılmasına yönelik tedbirler devreye sokulacak.

    Suudi Arabistan da korona nedeniyle 30 günlük toplanma yasağı #1

    SALGIN BİLANÇOSU

    Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasında, salgından ölenlerin sayısının 6 bin 386'ya, koronavirüse yakalananların 368 bin 945'e, iyileşenlerin de 360 bin 400'e ulaştığı kaydedilmişti.

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