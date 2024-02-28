Suudi Arabistan'da Zelensky-Selman zirvesi: Ukrayna'da barışı konuştular Ukrayna'da barışın sağlanmasıyla ilgili atılacak adımlar, Zelensky'nin ziyareti sırasında gündeme geldi. Ukrayna lideri, "Küresel istikrarın sağlanmasıyla aynı derecede ilgileniyoruz" dedi.

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AA & Ensonhaber

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.

Zelensky, Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin gözden geçirildiği ve Rusya ile Ukrayna arasındaki krize çözüm yolları için iş birliğinin güçlendirilmesi, diyalog imkanlarının ele alındığı kaydedildi.

Ukrayna'da barış arayışları

Zelensky, Veliaht Prens'e "barış formülünün bazı maddelerini uygulama sürecini hızlandırma konusunda değerli önerileri" için teşekkür etti.

Ukrayna'nın birçok Batılı müttefiki tarafından desteklenen 10 maddelik barış formülü, ülkenin toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesini, Rus birliklerinin Ukrayna'dan tamamen çekilmesini ve savaş suçlarının sorumlularının yargılanmasını içeriyor.

Riyad'ın oynadığı rol

Zelensky, daha önce Mayıs 2023'te Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti. Riyad, Rusya ile Ukrayna arasında krizin çözümü ya da esir takası konularında rol oynamıştı.

Ukrayna liderinin Suudi Arabistan ziyareti öncesinde, Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin de dün Riyad'da Veliaht Prens bin Selman ile bir araya gelmişti.

Küresel barış zirvesi İsviçre'de düzenlenecek

İsviçre, Ukrayna konusunda küresel barış zirvesine ev sahipliği yapacak. 160'tan fazla ülke, barış formülünü tartışmak ve ülkenin egemenliğini yeniden tesis etmek için neler yapılması gerektiğine dair ortak bir belge oluşturmak üzere davet edilecek.

Zelensky'den 'istikrar' mesajı

Ukrayna basınının aktardığına göre, Zelensky'nin Selman ile zirve hazırlıklarını ve "Ukrayna, tüm Avrupa ve tüm dünya halkları için güvenliğin gerçek anlamda yeniden tesis edilmesine yönelik olası adımları" görüştüğü bildirildi.

Toplantının ardından konuşan Zelensky, "Küresel istikrarın sağlanmasıyla aynı derecede ilgileniyoruz." dedi.

Ekonomik ve teknolojik iş birliğini konuştular

Zelensky ve Selman ayrıca, Ukrayna ile Suudi Arabistan arasında ekonomik ve teknolojik alanlardaki potansiyel ikili iş birliğine de odaklandı.

Suudi Arabistan haber ajansına (SPA) göre, Zelensky ve beraberindeki heyeti, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'nda Riyad Emiri Vekili Prens Muhammed bin Abdurrahman bin Abdulaziz karşıladı.

Putin ve Zelensky'nin ziyaretleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019'dan bu yana bölgeye yaptığı ilk ziyarette geçen aralık ayında Veliaht Prens'le görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gitmişti.

Zelensky ise ilk kez Mayıs 2023'te söz konusu ülkeyi ziyaret etmişti.