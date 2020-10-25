Suudi Arabistan'daki boykot çağrıları karşılık bulmadı

Riyad yönetimi tarafından desteklenen boykot çağrılarına rağmen Türkiye'den ithalat rakamları yükseldi.

Suudi Arabistan, Türkiye'nin Libya'da ve Doğu Akdeniz'de aktif bir şekilde varlık göstermesinin ardından Türk mallarına yönelik boykot çağrıları yapıyordu.

TİCARETTE RAKAMLAR TERSİNİ GÖSTERDİ

Riyad yönetimi tarafından bu boykot çağrıları halkta tam olarak karşılık bulmadı.

Öyle ki, Türkiye'den ithalat son aylarda yükselişe geçmiş durumda.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre; Suudi Genel İstatistik Dairesi, Türkiye'den ithalatın temmuz ayındaki 693.4 milyon riyal düzeyinden ağustos ayında 833.6 milyon riyale (222.28 milyon ABD Doları) çıktığını açıkladı.

SUUDİ ARABİSTAN AYLARDIR BOYKOT ÇAĞRISI YAPIYOR

Son dönemde hız kazanan boykot çağrıları bilindiği üzere Türkiye'nin Libya'da Hafter'in karşısında yer almasıyla başlamıştı.

Türkiye'nin Hafter'i saf dışı bırakması üzerine bölgedeki planları bozulan Riyad yönetimi, her alanda Türkiye'ye karşı pozisyon almıştı.