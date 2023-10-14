Suudi Arabistan'dan Filistin hamlesi: İsrail'le normalleşme süreci donduruldu İsrail-Filistin çatışmasının yeniden savaşa dönmesi nedeniyle, Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşme sürecini askıya aldığını belirtildi.

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İsrail-Filistin çatışmaları sekizinci gününde sürerken, Suudi Arabistan'ın ABD'nin de desteklediği İsrail'le normalleşme planlarını dondurduğu iddia edildi.

Reuters'a konuşan 'Riyad'ın düşünce tarzına aşina' iki kaynak, İsrail'le yapılacak ABD destekli normalleşme görüşmelerinde gecikme olacağını söyledi. Kaynaklardan biri, görüşmelerin şu an için devam edemeyeceğini, görüşmeler devam ettiğinde ise İsrail'in Filistinliler için vereceği tavizler konusunun daha büyük bir öncelik olması gerektiğini belirtti. Suudi Arabistan hükümeti ise konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

Suudi Arabistan analisti Aziz Alghashian, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Normalleşme (Arap dünyasında) halihazırda tabu olarak değerlendiriliyordu. Savaş ise bunu yalnızca daha da şiddetlendirdi" ifadelerini kullandı.

ABD, Hamas'ı kınaması için Suudi Arabistan'a baskı yaptı

Reuters haber ajansına konuşan iki kaynaktan ilki de, Washington yönetiminin bu hafta Riyad yönetimine Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınamaları yönünde baskı yaptığını, fakat Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ın bunu reddettiğini aktardı. Konu hakkında bilgi sahibi ABD'li bir kaynak da bunu doğruladı.

Çatışma, prens Bin Selmanile Reisi'nin görüşmesine önayak oldu

İsrail-Filistin çatışmasının Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ilk defa telefonda görüşmesine vesile olduğunu hatırlatan Reuters'ın haberine göre, Suudi Arabistan'dan bu görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, 'krallığın, devam eden tırmanışı durdurmak için tüm uluslararası ve bölgesel taraflarla iletişim içinde olmak için maksimum çaba sarf ettiği' ifade edildi.

Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili ise Bin Selman-Reisi görüşmesinin 'Filistin'i destekleme ve savaşın bölgeye yayılmasının önüne geçme amacı taşıdığını' söyledi. Yetkili, "Telefon görüşmesi iyi ve umut vericiydi" diye konuştu.

İkinci bir İranlı yetkili ise Bin Selman-Reisi görüşmesinin 45 dakika sürdüğünü ve İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in de olurunu aldığını belirtti.