Suudi Arabistan'dan hacca izinsiz gelenlere ağır ceza

AA

Suudi Arabistan, kaçak hac ziyaretini engellemeye çalışıyor.

Bu kapsamda yeni hayata geçirilecek kararı, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı paylaştı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yarından itibaren başlayacak ve 44 gün sürecek yeni düzenlemeye göre, hac izni olmadan Mekke-i Mükerreme ve kutsal bölgelere girmeye çalışanlara ağır cezalar uygulanacağını duyurdu..

5 BİN DOLAR PARA CEZASI

Buna göre, 20 bin riyale (yaklaşık 5 bin 300 dolar) kadar para cezası uygulanacak.

Ziyaret vizesiyle hac yapmaya kalkışanlara yardımcı olanlara ise 100 bin riyale (yaklaşık 26 bin dolar) kadar para cezası verilecek.

İZİNSİZ GİRİŞ YAPANLARA 10 YIL ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI

Ayrıca, izinsiz hac yapmaya çalışan yabancı ziyaretçiler sınır dışı edilerek 10 yıl boyunca ülkeye girişleri yasaklanacak.

Ziyaret vizesi sahiplerini taşıyan araçlara da mahkeme kararıyla el konulabilecek.

GEÇTİĞİMİZ YIL 1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ HACCA GİTMİŞTİ

Geçen yıl, 221 bin 854’ü Suudi Arabistan içinden olmak üzere toplam 1 milyon 833 bin 164 kişi hac vazifesini yerine getirmişti.