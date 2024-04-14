Suudi Arabistan'dan İran-İsrail gerilimi uyarısı: Büyük endişe duyuyoruz Riyad yönetimi, bölgede gerilimin tırmanmaması gerektiğini söyledi. Krizin genişlemesinin ciddi sonuçlara yol açacağı uyarısı yapıldı.

AA

İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılar, Suudi Arabistan tarafından yakından takip edildi.

Riyad yönetimi, bölgedeki tansiyonun daha fazla yükselmemesi gerektiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, askeri gerilimin tırmanmasına ve tehlikeli yansımalarına dikkat çekildi.

"Büyük endişe duyuyoruz"

Bu durumdan "büyük endişe duyulduğu" belirtilerek, tüm taraflara azami itidal göstermeleri, bölgeyi ve halklarını savaşın tehlikelerinden uzak tutmaları çağrısında bulunuldu.

Uluslararası barış ve güvenliğin korunması yönünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği hatırlatıldı.

"Krizin genişlemesinin ciddi sonuçları olur"

Küresel barış ve güvenliğe son derece duyarlı olan bölgede krizin genişlemesi durumunda bunun ciddi sonuçlarının olacağı uyarısı yapıldı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu, İran topraklarından İsrail'e kamikaze insansız hava araçları ve füzelerle saldırı başlatıldığını duyurmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)