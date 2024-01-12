Suudi Arabistan'dan Yemen açıklaması: Endişeyle takip ediyoruz Suudi Arabistan, Kızıldeniz'de gerçekleştirilen askeri operasyonları ve Yemen'deki noktalara düzenlenen hava saldırılarını büyük endişeyle takip ettiğini açıkladı.

AA & Ensonhaber

ABD ve İngiliz savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana ile Hudeyde ve Taiz kentlerinde Husi hedeflerine hava saldırıları düzenledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer verilen açıklamasında, "Kızıldeniz'de gerçekleştirilen askeri operasyonları ve Yemen'deki noktalara düzenlenen hava saldırılarını büyük endişeyle takip ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

İtidal çağrısı

Tüm dünyanın çıkarlarına zarar vermesi nedeniyle seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası bir talep olduğu Kızıldeniz bölgesinin güvenlik ve istikrarının korunmasının önemi vurgulanan açıklamada yaşanan olaylar ışığında itidal ve gerilimin tırmanmasından kaçınılması çağrısında bulunuldu.