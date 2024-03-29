Suudi Arabistan'la ilgili BM kararı rahatsız etti: Kadınlara karşı ayrımcılık yapıyorlar BM Kadının Statüsü Komisyonu başkanlığına Suudi Arabistan seçildi. Çeşitli kuruluşlar, "Liderlik rolüyle kadın haklarına bağlılıklarını kanıtlayamazlar" diyerek tepki gösterdi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu (CSW), Suudi Arabistan'ı oy birliğiyle 2025'teki 69'uncu oturumuna başkanlık etmek üzere seçti.

Suudi Arabistan'ın BM Büyükelçisi Abdulaziz Alwasil, bu kapsamda başkan seçildi.

Karar öncesinde Uluslararası Af Örgütü'nün Savunuculuktan Sorumlu Direktör Yardımcısı Sherine Tadros, Suudi Arabistan'ın, kadınlara yönelik "kötü muamelede" bulunduğunu söyledi.

Tadros, "Kadının Statüsü Komisyonu'nun kadın haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etme konusunda açık bir yetkisi var. Komisyon Başkanı'nın bunu desteklemesi hayati öneme sahip." dedi.

"Suudi Arabistan'ın sicili kötü" yorumu

Uluslararası Af Örgütü yetkilisi, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Suudi Arabistan'ın kadın haklarını koruma ve geliştirme konusundaki berbat sicili, Suudi Arabistan'da kadınlar ve kızların yaşadığı gerçeklik ile Komisyon'un istekleri arasındaki büyük uçuruma ışık tutuyor.

"Liderlik rolüyle kadın haklarına bağlılıklarını kanıtlayamazlar"

Suudi Arabistan'ın yalnızca Komisyon'da liderlik rolü üstlenerek kadın haklarına olan bağlılığını kanıtlayamayacağını belirten Tadros, "Taahhüdünü yurt içinde somut eylemlerle ortaya koymalı." dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, geçen hafta "Suudi Arabistan'ın sistematik olarak kadınlara karşı ayrımcılık yaptığını ve kadın hakları savunucularına zulmettiğini" söyleyerek BM kararı hakkında da uyarıda bulundu.

Riyad: Kadınlara yardım etmeye istekliyiz

Ancak Suudi Arabistan, Krallığa yönelik yeni vizyonunun bir parçası olarak Kadının Statüsü Komisyonu ile birlikte çalışarak kadınlara yardım etmeye istekli olduğunu söylüyor.

CNN'in aktardığına göre, Krallık'a ait Suudi Haber Ajansı (SPA), şu notları paylaştı:

Krallığın komite başkanlığı, uluslararası toplum çerçevesinde kadın haklarının güçlendirilmesine olan ilgisinin bir teyididir.

Kadınların her seviyede tam katılımını hedefliyorlar

Riyad yönetimi, "Suudi Vizyon 2030" hedefi çerçevesinde "herkese fırsat sağlayan güçlü, gelişen ve istikrarlı bir Suudi Arabistan" hedefliyor.

Söz konusu vizyonun aynı zamanda "kadınların her seviyede tam katılımına" odaklanan hedefleri de içeriyor.