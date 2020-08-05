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    Suudi basınından dikkat çeken Lübnan haberi

    Beyrut'ta yaşanan olay sonrası Lübnan hakkında çıkan haberde olumsuz görüşler göze çarptı.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2020 - 09:14
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 09:14
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    Suudi basınından dikkat çeken Lübnan haberi

    Lübnan, Beyrut Limanı'nda meydana gelen ve 73 kişinin ölümüne neden olan patlamayla sarsıldı.

    Olayın ardından Beyrut'ta 18 Ağustos'a kadar 2 haftalık OHAL ilan edilmesine karar verildi.

    Suudi Arabistan merkezli Arab News'te, patlamada yaralanan bir kişinin fotoğrafına yer verilerek, "Salgın, ekonomik çöküş, yolsuzluk… kim Lübnanlı olur?" başlığıyla dikkat çeken bir haber yayınlandı.

    Patlama hakkında, "Sorunlu bir ülke için bir yıllık zorlukları örttü." denildi.

    "LÜBNAN İÇİN EN KÖTÜ YIL"

    "Şimdiye kadar Lübnan, felce uğratan bir ekonomik çöküş ve yolsuzlukla mücadele etti." ifadeleriyle başlayan haberde, Beyrut'tan Karim Nahouli isimli kişinin, "Bu, Lübnan için açık ara en kötü yıl oldu." görüşüne yer verildi.

    Nahouli, 15 yıl iç savaş, sonra 2006 yılında İsrail'le başka bir savaş ve suikastler yaşadıklarını söyledi. Lübnanlı vatandaş, "Bu (2020) kesinlikle Lübnan'ın cehennemden bir yılı" diye konuştu.

    Suudi basınından dikkat çeken Lübnan haberi #1

    "RİYAD'IN ALGI OPERASYONU"

    Lübnan'da adeta şok etkisine neden olan patlamanın ardından yayınlanan haber, "Suudi Arabistan algı operasyonu yapıyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

    "KÖTÜ HABERLER HEPİMİZİ TÜKETTİ"

    Haberde, ABD'nin Arizona eyaletinden tıp araştırmacısı Samer Asmar'ın "İnsanlar yorgun. Telefonlarımızda ve sosyal medyada görünmeye devam eden hiç bitmeyen kötü haberler hepimizi tüketti. Protestolar başladığından beri hiçbir şeye tam olarak odaklanamadım, her şey sürekli yokuş aşağı gitti." yönündeki görüşü paylaşıldı.

    Lübnan'ın birçok düzeyde savaş verdiğini belirten Karim Nahouli de bunların sağlık, siyasi, refah ve güvenlik alanlarında olduğunu kaydetti.

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama ViDEO

    Beyrut'taki patlamanın farklı açılardan görüntüleri ViDEO

    Suudi basınından dikkat çeken Lübnan haberi #2

    Suudi basınından dikkat çeken Lübnan haberi #3

    Suudi basınından dikkat çeken Lübnan haberi #4

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