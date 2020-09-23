Suudi Kralı Selman'dan Trump'a destek

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesinin ABD yönetiminin İsrail ve Filistin'i bir araya getirme ve Orta Doğu'da barış sağlama çabalarına destek verdiğini söyledi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Görüşmeleri'ne ikinci gününde video mesaj yoluyla katıldı.

Selamn yaptığı konuşmada, Orta Doğu'da barış sağlanmasının önemine değindi.

"ADİL VE KAPSAMLI BİR ANLAŞMA"

Selman, ''ABD'nin Filistin ve İsrail'i müzakere masasına getirerek adil ve kapsamlı bir anlaşma ile Orta Doğu'da barışı sağlamaya yönelik çabalarını destekliyoruz.'' değerlendirmesinde bulunarak, Libya'daki krize dış müdahaleleri ise kınadıklarını belirtti.

"HİZBULLAH SİLAHSIZLANDIRILMALI"

Beyrut Limanı'ndaki patlama ile insani bir felaketle karşı karşıya kalan Lübnan'da ise yaşananlardan Hizbullah'ı sorumlu tutan Kral Selman, ''Lübnan'ın güvenliği ve istikrarı için Hizbullah terör örgütünün silahsızlandırılması şart.'' diye konuştu.