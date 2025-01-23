Suudi Prens Bin Salman, Trump'a 600 milyar dolarlık yatırım sözü verdi

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ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suudi Arabistan’ın önümüzdeki dört yıl boyunca ABD'ye 600 milyar dolarlık yatırım ve ticaret hacmini artırma planı gündeme geldi.

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA'ya göre, Veliaht Prens Selman, Trump yönetiminin beklenen ekonomik reformlarının “benzeri görülmemiş bir ekonomik refah” yaratabileceğini belirtti ve bu ortamdan faydalanmak istediklerini dile getirdi.

ABD'YE 600 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

600 milyar dolarlık yatırım planının detayları henüz açıklanmasa da, bunun hem kamu hem de özel sektörden kaynaklanabileceği düşünülüyor. Ayrıca, yatırım miktarının "ek fırsatların ortaya çıkması durumunda" daha da artabileceği ifade edildi.

VISION 2030

Suudi Arabistan’ın bu yatırım planı, ekonomik çeşitlendirme hedefleri ve Vision 2030 programı kapsamında değerlendiriliyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ekonomik baskısını azaltmayı ve büyük projeleri finanse etmeyi hedefleyen Riyad yönetimi, ABD ile ticari ilişkileri daha da güçlendirmek istiyor.

Bu adımın, iki ülke arasındaki ekonomik bağları daha da derinleştirmesi bekleniyor.

TRUMP VE SELMAN

Trump, başkanlığının ilk döneminde de Suudi Arabistan ile yakın ilişkiler kurmuş ve 2017'deki ilk yurt dışı ziyaretini Riyad'a gerçekleştirmişti.

Bu ziyaret sırasında Suudi Arabistan, ABD'den 450 milyar dolarlık ürün alımı taahhüdünde bulunmuştu.

Trump, ikinci döneminde de benzer bir yaklaşım sergileyerek, Suudi Arabistan'ın 500 milyar dolarlık Amerikan ürünü satın alması halinde ilk yurt dışı ziyaretini yine Riyad'a yapabileceğini ifade etti.