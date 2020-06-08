Suudiler petrol talebinin artışına seviniyor

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, dünyada petrol stoklarının düşmeye başladığını ve talebin arttığını belirterek, "Bu da OPEC'in üretim kesintisinin işe yaradığını gösteriyor" dedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler, petrol üretim kesintisi miktarının uzatılma kararı alınmasının ardından bugün basın toplantısı düzenledi.

OPEC ve OPEC dışı üretici ülkelerin önde gelen petrol ve enerji bakanlarının katıldığı video konferanslı toplantıda, toplam 23 ülkenin yer aldığı OPEC+ adlı grubun günlük 9.7 milyon varillik ham petrol üretim kesintisi süresini 30 Haziran'dan 31 Temmuz'a kadar uzatma konusu ele alındı.

"ÜRETİM KESİNTİSİ İŞE YARADI"

OPEC'in en büyük üreticisi ve dünyanın en fazla ham petrol ihraç eden ülkesi olan Suudi Arabistan'ın Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, koronavirüs salgınının ardından küresel petrol talebinin artmaya başladığını belirtti.

Bin Selman, OPEC+ ülkelerinin küresel piyasada istikrar arayışı içinde olduğunu vurgulayarak, "Dünya genelinde petrol stokları düşmeye başladı ve talep artıyor. Bu da OPEC'in üretim kesintisinin işe yaradığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

DAHA BÜYÜK KESİNTİ YAPMA SÖZÜ VERMİŞLER

Mayıs ve haziran aylarında bazı OPEC üyesi ülkelerin kesinti miktarlarının üzerinde petrol üretimi yaptığına dikkati çeken bin Selman, bu ülkelerin temmuz, ağustos ve eylül aylarında üretimlerinde daha büyük kesintiler yapma sözünü verdiklerini belirtti.

Bin Selman, "Üretim kesinti miktarlarına uymama gibi bir duruma artık yer bırakmak istemiyoruz. Bazı üye ülkelerin petrol üretimlerinde kesinti yapmaları konusunda umursamazlık içinde olmalarına, ne diğer OPEC ülkelerinin ne de petrol piyasasının tahammülü var." değerlendirmesinde bulundu.

Üretim kesintisine uymayan ülkelerin temmuz, ağustos ve eylül aylarında üretimlerini daha çok düşüreceğine işaret eden bin Selman, OPEC'in toplam petrol üretiminin söz konusu aylarda şu ana kıyasla daha düşük olacağını belirtti.

"LİBYA HENÜZ ANLAŞMANIN PARÇASI DEĞİL"

Libya'nın petrol üretimine yeniden başlaması konusunu da değerlendiren bin Selman, "Libya henüz üretim kesintisi anlaşmasının bir parçası değil. Onların üretimi için bu kadar erken hüküm vermek verimsiz olur." ifadelerini kullandı.