Suudlar Libya için ateşkes teklifini beğendi

Suudi Arabistan, Mısır’ın Libya için ateşkes teklifini memnuniyetle karşıladı.

Türkiye destekli Libya Ordusu, son dönemde Halife Hafter'e bağlı milislere karşı peş peşe ve önemli başarılar elde etmesi sonucu, Hafter cephesi pes etti...

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya Ulusal Ordusu lideri Hafter ve Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek ‘Kahire Bildirgesi’ kapsamında Libya'da 8 Haziran'da ateşkese varılması yönünde çağrıda bulunmuştu.

SUUDLAR KARARDAN MEMNUN

Suudi Arabistan, Berlin ve Cenevre konferanslarında üzerinde anlaşmaya varılanlar da dahil olmak üzere Libya’daki çatışmayı durdurma ve siyasi yola dönüş çağrısında bulunan tüm uluslararası çabalardan memnun olunduğunu belirtti.

SİYASİ MÜZAKERE ÇAĞRISI

Riyad ayrıca, Fayiz es-Serrac başkanlığındaki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Hafter liderliğindeki LUO’ya, ulusal çıkarlara ve ateşkes öncelik vermekle birlikte güvenlik ve istikrarı sağlamak ve ülkeyi dış müdahalelerden korumak için Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde acil ve kapsamlı siyasi müzakerelere başlama çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan’ın söz konusu açıklaması, bölgedeki çatışmaları azaltma, Arap ülkelerinin toprak bütünlüğünü koruma ve krizleri askeri değil siyasi yolla çözme çabalarını destekleme konusundaki tutarlı politikası kapsamında geldi.