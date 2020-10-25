Sydney'de bulunan Türklere ait camiye saldırı

Auburn Gelibolu Camisi'ne saldırıda bulunarak birçok eşyaya zarar veren saldırgan, polis ekiplerince yakalandı.

Avustralya’nın Sydney kentinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Auburn Türk İslam Kültür Merkezi yönetimindeki Gelibolu Camisi’ne saldırı düzenlendi.

EŞYALARA ZARAR VERDİ

Camiye giren erkek saldırgan, üst katta bulunan avizeleri, pencere camlarını, plazma televizyonu ve bazı eşyaları kırarak binlerce dolarlık maddi hasara sebep oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Olay esnasında bazı vatandaşlar, saldırganın görüntülerini cep telefonuyla kaydederek polise ihbarda bulundu.

Polis, kimliği açıklanmayan saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.