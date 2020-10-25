Dolar
7.9671
0.3691%
Euro
9.4492
0.6143%
Altın
1901.9
-0.1155%
Borsa
1190.63
-0.6417%
G. Altın
487.203
0.2495%
Bitcoin
102982.54
-0.5434%
EXEN Coin
10.88
1.02%
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Sydney'de bulunan Türklere ait camiye saldırı

    Auburn Gelibolu Camisi'ne saldırıda bulunarak birçok eşyaya zarar veren saldırgan, polis ekiplerince yakalandı.
    • AA
    • 25.10.2020 - 17:46
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 17:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sydney'de bulunan Türklere ait camiye saldırı

    Avustralya’nın Sydney kentinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Auburn Türk İslam Kültür Merkezi yönetimindeki Gelibolu Camisi’ne saldırı düzenlendi.

    EŞYALARA ZARAR VERDİ

    Camiye giren erkek saldırgan, üst katta bulunan avizeleri, pencere camlarını, plazma televizyonu ve bazı eşyaları kırarak binlerce dolarlık maddi hasara sebep oldu.

    GÖZALTINA ALINDI

    Olay esnasında bazı vatandaşlar, saldırganın görüntülerini cep telefonuyla kaydederek polise ihbarda bulundu.

    Polis, kimliği açıklanmayan saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

    Sydney de bulunan Türklere ait camiye saldırı #1

    Sydney de bulunan Türklere ait camiye saldırı #2

    Sydney de bulunan Türklere ait camiye saldırı #3

    Sydney de bulunan Türklere ait camiye saldırı #4

    Sydney de bulunan Türklere ait camiye saldırı #5

    Görüş Bildir