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    Tabutun üzerinde twerk yapan kadın

    Ölen kişiyi onurlandırmak adına tabutunun üzerine çıkarak, dakikalarca twerk yapan kadının o anları kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2020 - 08:50
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    Tabutun üzerinde twerk yapan kadın

    Dünyanın dört bir yanında oldukça ilginç gelenekler varlıklarını sürdürüyor.

    Bazı gelenekler ise izleyenleri şaşkına çeviriyor.

    TABUT ÜZERİNDE TWERK

    Gana'nın Büyük Accra Bölgesi'nde bulunun ve akıllara kazınan tabut dansçılarının ardından bu kez ise tabut üzerinde 'twerk geleneği' gündeme geldi.

    Ölen kişiyi onurlandırmak isteyen insanlar, tabutların üzerine çıkarak dakikalarca twerk yaptı.

    İşte o görüntüler...

    Tabutun üzerinde twerk yapan kadın

    Tabutun üzerinde twerk yapan kadın #1

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