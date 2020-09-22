Tac Mahal ziyarete açıldı

17. yüzyılda Babür Hükümdarı Şah Cihan tarafından inşa ettirilen Tac Mahal, sosyal mesafe tedbirleri altında sınırlı sayıda ziyaretçiye kapılarını açtı.

Koronavirüs salgını, dünya genelinde yasaklara ve kısıtlamalara neden oldu.

Dünya üzerinde hareketliliğin nereseyse sıfırlandığı uçuş yasaklarının yanında, ülkeler de kendi sınırları içinde şehirler arası ulaşımı kısıtladı.

Ulaşımın yanında sokağa çıkma yasakları, belli başlı iş yerlerinin kapatılması gibi tedbirler turizmi de etkiledi.

Birçok sosyal aktivitenin durduğu salgının ilk dalgasının ardından, vaka artış hızını kontrol altına alan ülkeler tedbirlerde gevşemeye giderek yasakları kaldırdı.

6 AY SONRA ZİYARETE AÇILDI

Hindistan'da turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan ve salgın öncesinde günlük ziyaretçi sayısı 70 bine kadar çıkan anıt mezar ve camiden oluşan Tac Mahal de 6 ay sonra ziyarete açıldı.

17. yüzyılda Babür Hükümdarı Şah Cihan tarafından, doğum yaparken hayatını kaybeden eşi Mümtaz Mahal anısına yaptırılan anıt mezar, sosyal mesafe tedbirleri altında sınırlı sayıda ziyaretçiyi ağırlayacak.

Dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen külliyeye, günde en fazla 5 bin ziyaretçi kabul edilecek.