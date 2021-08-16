Tacikistan, Eşref Gani'nin ülkede olmadığını açıkladı

Ülkeyi terk eden Eşref Gani’nin Tacikistan’a gittiği yönünde çıkan haberler üzerine, Tacikistan Dışişleri Bakanlığı tarafından Gani’nin ülkeye girmediği açıklandı.

Afganistan’da ABD’nin çekilme sürecini takip eden Taliban’ın ilerleyişi, başkent Kabil’e ulaştı.

Taliban’ın Kabil’e girmesi ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, kentin zarara uğramasını ve kan dökülmesini istemediğini belirterek ülkesinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden ayrılması ile bazı basın organları, Gani’nin Tacikistan’a gittiği yönünde haberlere yer verdi.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Eşref Gani'nin ülkeye geldiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildiren yazılı bir açıklama yaptı.

GANİ’NİN UÇAĞI TACİKİSTAN HAVA SAHASINA GİRMEDİ

Açıklamada, Gani'nin uçağının Tacikistan hava sahasına girmediği ve ülke topraklarına inmediği, Tacik tarafına bu yönde herhangi bir talebin de iletilmediği ifade edildi.

ÖZBEKİSTAN’DA OLDUĞUNA İLİŞKİN BİLGİ YOK

Ayrıca, Afganistan'ın Taşkent Büyükelçiliği yetkilisi de yaptığı açıklamada, Eşref Gani'nin Özbekistan'da olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

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