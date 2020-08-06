Tahminleri tutan Lichtman: Biden, Trump'ı yenecek

2016 seçimlerine ilişkin tahmini tutan Amerikalı profesör, bu kez de tercihini Demokrat aday Joe Biden’den yana koydu.

ABD'de, 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, son anketlere göre Demokrat Joe Biden, mevcut başkan Donalg Trump'a karşı yarışı önde götürüyor.

1984 yılından beri yapılan tüm başkanlık seçimlerini doğru tahmin ettiği aktarılan Amerikan Üniversitesi'nde görevli Profesör Allan Lichtman da anketlere benzer bir tahminde bulundu.

"JOE BIDEN KAZANACAK"

Lichtman, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlerde Joe Biden’ın, Donald Trump’ı yeneceğini söyledi.

New York Times’a açıklamalarda bulunan Lichtman, iki isim arasındaki yarışın zorlu geçeceğini öngördüğünü belirterek, oy oranlarının yakın olacağını söyledi.

13 KRİTERİN 7'SİNDE BIDEN ÖNDE

13 kriterlik bir sistem oluşturan Lichtman'a göre, Biden yedi kriterde, Trump ise altı kriterde ön plana çıkıyor.

Kriterler arasında; ekonomik veriler, adayların karıştığı skandallar, şahsi karizmalar, sosyal huzursuzluklar ve görev süresi gibi maddeler bulunuyor.

2016 seçimlerinde Trump'ın Hillary Clinton'a karşı kazanacağı tahminini tutturan Allan Lichtman, Trump hakkında azil soruşturması açılacağını da bilmişti.

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