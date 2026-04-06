Tahran'da sağlık çalışanları ABD ve İsrail'in hastaneleri hedef almasını protesto etti

Orta Doğu'da büyük yıkım...

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı ile başlayan savaş büyük bir faciaya yol açtı.

İran'a yönelik saldırılar devam ederken sivil bölgeler ve sağlık merkezleri de hedef alınıyor.

TAHRAN'DA DOKTORLAR SOKAKLARA İNDİ

Savaşın ne kadar süre daha devam edeceği belirsizliğini korurken Tahran'da doktorlar ve tıp öğrencileri, sağlık merkezlerinin vurulmasına tepki gösterdi.

ABD'YE ÖLÜM SLOGANLARI ATILDI

Başkentteki İmam Humeyni Hastanesi yerleşkesinde toplanan göstericiler, "İsrail'e ölüm, ABD'ye ölüm" sloganları attı.

Gösteride, İran bayrakları ve ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sağlık personellerinin resimleri taşındı.

24 SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLDÜ

İran Ulusal Acil Servis Kurumu Başkanı Cafer Miadfer, 24 sağlık çalışanının ABD-İsrail saldırılarında yaralılara hizmet sunarken öldüğünü söyledi.

Bu kişilerden 3'ünün 115 Acil Servis personeli olduğunu belirten Miadfer, diğerlerinin ise çeşitli bölümlerde çalışan doktor, hemşire ve teknisyenlerden oluştuğunu kaydetti.