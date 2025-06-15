Haber Merkezi
İsrail ve İran arasındaki misilleme saldırıları sürüyor.
İran, İsrail'in saldırıları sonrası Tel Aviv'e peş peşe füze ateşledi.
Bunun üzerine İsrail, İran'a karşı saldırı başlattı ve 50 savaş jeti havalandırdı.
Öğle saatlerinde İran'ın başkentinde yeni patlamalar duyulmaya başladı.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE
İranlı haber kaynakları Khabar Online ve Ham Mihan, batı ve kuzeybatı Tahran üzerindeki hava savunma sistemlerinin "yeni saldırılara karşı koymak" amacıyla devreye girdiğini bildirdi.
TAHRAN'DA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI
İsrail'in son saldırıları sonrası sosyal medyada bir video paylaşıldı.
Paylaşılan videoya, Tahran'da bulunanların uzun araç kuyrukları oluşturdukları ve bölgeden ayrılmaya başladıklarına dair not düşüldü.
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