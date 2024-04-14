Tahran’daki tüm uçuşlar yarına kadar askıya alındı
İHA

İran ve İsrail arasındaki gerilim sürüyor...

İsrail'e yönelik düzenlediği insansız hava aracı ve füze saldırılarının ardından İran, yeni önlemler aldı.

Uçuşlar askıya alındı

İran yönetimi, İsrail'in misilleme yapmasına karşı önlem olarak başkent Tahran'daki Tahran Uluslararası İmam Humeyni ve Mehrabad havaalanlarındaki tüm iç ve dış uçuşları yarın 06.00'ya kadar askıya aldı.

Yarın devam edecek

Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havaalanı yönetimi tarafından yapılan açıklamada, uçuşların askıya alınmasına ilişkin alınan kararın uzatılmaması durumunda yarın sabahtan itibaren uçuşların planlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)