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Tahran’daki tüm uçuşlar yarına kadar askıya alındı

Tahran’daki tüm uçuşlar yarına kadar askıya alındı İsrail'e yönelik düzenlediği insansız hava aracı ve füze saldırılarının ardından İran, İsrail'in misilleme yapmasına karşı önlem olarak başkentteki Tahran Uluslararası İmam Humeyni ve Mehrabad havaalanlarındaki tüm uçuşlar askıya alındı.