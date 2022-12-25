Taliban, kadınların sivil toplum kuruluşlarında çalışmasını yasakladı

Ülkede kadınların üniversite eğitimi almasını yasaklayan Taliban yönetimi, son olarak kadınların STK'lerde çalışmasını da ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.

Afganistan'daki Taliban rejimi, geçtiğimiz günlerde tepki çeken bir karara imza attı.

Yönetimi ele geçirdiği dönemde uluslararası destek görebilmek adına olumlu politikalar izleyeceğini açıklayan Taliban, kadınlar ve kız çocuklarının haklarına saygı duyacağını iddia etmişti.

Bir süre sonra kadınların üniversite öğrenimini yasaklayan Taliban rejimi, kadınlara yönelik yeni bir karar daha aldı.

Kız çocukları ve kadınlara eğitim yasağı

Taliban, kısa bir süre sonra da kızlara özel eğitim veren okulların kapatılması emrini vermişti.

Son olarak bütün kadın öğrenciler için üniversite eğitimini belirsiz bir süre için askıya aldı.

Kadınalar sivil toplum kuruluşlarında çalışamayacak

Dünyanın birçok noktasında tepki çeken kararın ardından yeni bir karar daha alındı.

Bu çerçevede ülkede faaliyet gösteren yerel veya yabancı sivil toplum kuruluşlarının kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Ülkedeki tüm STK'lara gönderilen karara uyulması gerektiği belirtildi.

'Örtünme kurallarına uyulmuyor'

Bakanlığın açıklamasında, bu kurumlarda çalışan kadınların Taliban yönetiminin getirdiği "örtünme" kurallarına "düzgün bir şekilde riayet etmediğine" yönelik çok sayıda şikayet alındığı aktarıldı.

Kadın personelin işlerine son vermeyen STK'lerin lisanslarının iptal edileceği kaydedildi.