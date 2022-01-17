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    Taliban üyeleri bir müzisyenin enstrümanını yaktı

    Taliban mensupları, Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bir müzisyene müzik aletini yaktırıp o anları kamerayla kayda aldı. Müzisyen yanan enstrümanının ardından gözyaşı göktü.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2022 - 04:19
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    Taliban üyeleri bir müzisyenin enstrümanını yaktı

    Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bir grup Taliban mensubu, yakaladıkları bir müzisyene ait enstrümanı onun gözleri önünde ateşe vererek müzisyenle alay etti.

    Afgan gazeteci Abdulhak Ömeri'nin yayınladığı videoda Taliban mensuplarının bir yandan ekmek teknesini yanarken izlerken gözyaşlarını tutamayan müzisyenle alay ederek ona lanetler okuduğu, bir yandan da olayı videoya kaydettikleri anlar görülüyor.

    Taliban üyeleri bir müzisyenin enstrümanını yaktı #1

    CANLI MÜZİK YASAKLANDI

    Taliban, 1996'da ülkenin yönetimini ele geçirdiğinde Afganistan'da müziği yasaklamıştı. Ekim ayında da Taliban, düğünlerde kadınların ve erkeklerin ayrı alanlarda bulunması yönünde kural getirerek, düğün kutlamaları sırasında canlı müzik çalınmasını yasaklamıştı.

    Taliban üyeleri bir müzisyenin enstrümanını yaktı #2

    Taliban üyeleri bir müzisyenin enstrümanını yaktı #3


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