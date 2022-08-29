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    Taliban'dan Pakistan'da hava sahası suçlaması

    Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanı vekili Molla Muhammed Yakub Mücahid, terör örgütü El-Kaide lideri Zevahiri'nin öldürüldüğü hava saldırısında Pakistan hava sahası kullanıldığını iddia etti.
    • 29.08.2022 - 05:34
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    Taliban'dan Pakistan'da hava sahası suçlaması

    Başkent Kabil'de düzenlediği basın konferansında konuşan Mücahid, Zevahiri'nin öldürüldüğü saldırıya dair açıklamada bulundu.

    Pakistan, hava sahasını bize karşı kullanmamalı

    ABD'nin söz konusu hava saldırısı ile Afganistan'ın egemenliğini ihlal ettiğini savunan Mücahid, "Bizdeki bilgilere göre, bunlar (İHA) Pakistan üzerinden Afganistan'a girdi ve Pakistan'ın hava sahasını kullandı. Pakistan'dan hava sahasını bize karşı kullanmamasını istiyoruz." diye konuştu.

    Daha önce de Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı açıklamada ABD İHA'larının zaman zaman Afganistan üzerinde uçtuğunu belirtmişti.

    Taliban dan Pakistan da hava sahası suçlaması #1

    Pakistan'dan Taliban'a tepki

    AA'nın haberine göre; Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Mücahid’in açıklamalarından derin endişe duyulduğu vurgulandı.

    Açıklamada, herhangi bir delil olmaksızın bu tür varsayımsal iddiaların son derece üzücü ve sorumlu diplomatik davranış normlarına aykırı olduğu kaydedildi.

    Pakistan'ın terörün tüm form ve tezahürlerini kınadığına işaret edilen açıklamada, Afganistan topraklarının herhangi bir ülkeye karşı terör amacıyla kullanılmasına izin verilmemesi konusunda uluslararası taahhütleri yerine getirmesi için geçici yönetime çağrıda bulunuldu.

    Terör örgütü El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 31 Temmuz'da ABD'nin insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.


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