Tank fabrikasını gezen Kuzey Kore lideri Kim, daha fazla üretim istedi

İHA

Kuzey Kore, uluslararası yaptırımlara rağmen savunma sanayisindeki yatırımlarını aralıksız sürdürüyor ve son teknolojiye sahip silahlarla mühimmat üretiminde hız kesmeden ilerliyor. Ülke yönetimi tarafından yapılan açıklamalara göre, lider Kim Jong-Un bir tank fabrikasını ziyaret etti ve üretim ile modernizasyon süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tanklarda kullanılan yüksek itişli motor tasarımının performansını ve seri üretime uygunluğunu takdir eden Kim, "Son yüzyılın zırhlı araç teknolojilerini günümüzün çağdaş teknolojileriyle değiştirmek, ordumuzun modernizasyonu açısından kritik bir adımdır" şeklinde konuştu.

MODERN SAVAŞA VURGU YAPTI, DAHA FAZLA VE HIZLI ÜRETİM İSTEDİ

Yeni tankların, çeşitli elektronik harp sistemleriyle donatılmasının, Kuzey Kore'nin üretim teknolojilerindeki ilerlemeyi gözler önüne serdiğini belirten Kim, "Değişen şartlarla birlikte tankların modern savaşlardaki rolünü doğru bir biçimde tanımlamadığımız sürece, zırhlı kuvvetlerimizi başarıyla inşa etmek mümkün olmayacaktır" dedi.

Bu bağlamda, Kim Jong-Un, daha fazla modern tank ve kundak motorlu topçu sistemlerinin üretimini hızlandırma talimatını verdi.