Tanzanya'da madende göçükte 22 kişi hayatını kaybetti Tanzanya'da bir madende meydana gelen göçükte 22 kişi yaşamını yitirdi.

İHA

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın Simiyu bölgesindeki Bariadi'de bulunan bir madende göçük meydana geldi.

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, göçük nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Tanzanyalı dostlarımız kendileri ve aileleri için geçimlerini sağlamaya çalışıyorlardı" dedi.

"22 ceset çıkardık"

Bariadi Bölge Komiseri Simon Simalenga ise yaptığı açıklamada, "Başlangıçta bize madende mahsur kalan 19 ila 20 kişi olduğu söylendi ama ne yazık ki 22 ceset çıkardık" ifadelerini kullanarak bir grup kişinin yaklaşık üç hafta önce hükümet güvenlik prosedürlerini uygulamaya koymadan önce mineral zengini bölgede madencilik yapmaya başladığını söyledi.

Simalenga, "Bölgesel maden yetkilisi onları ziyaret etti ve gerekli prosedürler üzerinde çalıştığı için madendeki çalışmaları durdurdu" dedi.

Dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri olan Tanzanya'da düzensiz ve yasa dışı madencilik yaygın olarak yapılıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)