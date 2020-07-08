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    Tataristan’da Müslüman kadına saldırı

    Rusya’ya bağlı Tataristan Özerk Bölgesi’nde yer alan Tübenkama şehrinde bir kişi, çocuklarının gözü önünde Müslüman bir kadına saldırdı. O anlar güvenlik kameralarında kaydedildi.
    • DHA
    • 08.07.2020 - 17:12
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    Tataristan’da Müslüman kadına saldırı

    İslam karşıtı saldırıları belgeleyen aktivist oluşum DOAM (Documenting Oppression Against Muslims) Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılara ilişkin yeni bir görüntü paylaştı.

    Olay, Rusya’ya bağlı Tataristan Özerk Bölgesi’nde yer alan Tübenkama (Nizhnekamsk) şehrinde yaşandı.

    Bir kişi, çocuklarının gözü önünde Müslüman bir kadına saldırdı.

    Tataristan’da başörtülü kadına saldırı İZLE

    ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE DEFALARCA TEKME ATTI

    Yayınlanan görüntüde, çocuklarıyla birlikte yolda yürüyen kadına, arkadan yaklaşan bir kişi, defalarca tekme attı. Aldığı darbeyle yere yığılan kadın, ayağa kalkarak çocuklarını yanına almaya çalışırken, saldırgan, daha sonra tekrar kadını tekmeleyerek yere düşürdü. Olay esnasında çocukların korkudan kaçtıkları görüldü.

    Tataristan’da Müslüman kadına saldırı #1

    SALGIRGAN SERBEST BIRAKILDI

    Yerel medya, polis tarafından gözaltına alınan saldırganın verdiği ifadede suçunu kabul ettiğini, başörtülü kadınlardan nefret ettiğini söylediğini açıkladı. Saldırgan serbest bırakılırken, suçu tekrarlaması halinde ceza almasına karar verildiği belirtildi.

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