Tayland, esrarın eğlence amaçlı kullanımını yasaklayacak Ülkedeki Sağlık Bakanlığı, "Yeni yasada esrar kontrollü bir bitki olacak" açıklamasını yaptı.

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Tayland, bu yılın sonuna kadar esrarın eğlence amaçlı kullanımını yasaklayacak.

Asya ülkesinde atılacak adım, esrarın tıbbi amaçlarla kullanımını kapsamıyor.

Tayland, 2018'de tıbbi kullanımı ve ardından 2022'de eğlence amaçlı kullanımı serbest bırakan ilk ülke oldu.

1,2 milyar dolarlık değer tahmini

Söz konusu sektörün gelecek yıl değerinin 1,2 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Altı yıl önce alınan kararın ardından Tayland'da, on binlerce esrar dükkanı açıldı.

Sağlık Bakanı Cholnan Srikaew, tasarının yıl sonundan önce parlamentoya gideceğini ve önümüzdeki ay kabinenin gündemine alınacağını söyledi.

Eğlence amaçlı kullanıma yasak

Cholnan, uyuşturucunun eğlence amaçlı kullanıma atıfta bulunarak, "Düzenleyici yasa olmazsa esrar kötüye kullanılacaktır." dedi.

Esrarın kötüye kullanılmasının Taylandlı çocuklar üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğunu belirten Cholnan, "Uzun vadede başka durumlara da yol açabilir." dedi.

Önceki hükümet, geçen mayıs ayında yapılan genel seçimlerden önce yasayı parlamentodan geçirmeyi başaramamış ve Tayland'ı bu yasanın kullanımını düzenleyecek bir şemsiye yasadan mahrum bırakmıştı.

"Yeni yasada kontrollü bir bitki olacak"

Yasal olarak kayıtlı mağaza sayısını 20 bin olarak belirten Cholnan, yasa dışı olarak faaliyet gösteren kenevir dükkanlarının devam etmesine izin verilmeyeceğini kaydetti.

Cholnan, "Yeni yasada esrar kontrollü bir bitki olacak, dolayısıyla yetiştirilmesi izin gerektirecek. Tıp ve sağlık sektörünü ise destekleyeceğiz." dedi.

Kurallara uymayanlara uygulanacak cezalar

Taslak yasa, eğlence amaçlı kullanım için 60 bin Tayland bahtına (1.700 dolar) kadar para cezası öngörürken, bu tür kullanım için esrar satanlar ve tomurcuk, reçine, özüt veya sigara içme cihazlarının reklamına veya pazarlanmasına katkı sunanlar 1 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak veya 100 bin Tayland bahtına (2 bin 800 dolar) kadar para cezası verilecek.

Tasarıyla ayrıca, ruhsatsız kenevir yetiştiriciliğine yönelik cezalar da sertleştiriliyor. Bir ila üç yıl arasında değişen hapis cezaları ve 20 bin baht (560 dolar) ile 300 bin Baht (8 bin dolar) arasında değişen para cezaları gündemde.

İzin almayı gerektirecek

Esrarın ithalatı, ihracatı, yetiştirilmesi ve ticari kullanımı da artık izin almayı gerektirecek. Hükümet, işletmelere yeni düzenlemeye uyum sağlamaları için zaman tanıyacak.

Sağlık Bakanı Cholnan, yeni kurallara uymaları halinde bu tür mağazaların lisanslarının süresi dolana kadar faaliyet gösterebileceğini ve yasal esrar kliniklerine dönüşebileceğini belirterek, yeni düzenlemenin turizm üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağını da sözlerine ekledi.