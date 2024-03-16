Tayland halkı KAAN'ı konuşuyor: Türkiye'den satın alabiliriz Milli Muharip Uçak'tan övgüyle söz eden Asya ülkesi, "Türkiye'den KAAN tedarik edebiliriz çünkü biz dostuz" dedi. Türkiye'nin, kendi silahını üretme kabiliyetine sahip tek Müslüman millet olduğu vurgulandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

İlk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Milli Muharip Uçak KAAN'ın sesi Asya'da da yankılandı.

PPTV HD 36 televizyonuna mesaj gönderen izleyiciler, KAAN'dan övgüyle söz etti.

Taylandlıların mesajını okuyan spiker, Türklerin başarısıyla gurur duyduklarını söylerken, "Sizleri gururla takip etmeye devam edeceğiz." şeklinde mesajlar verdi.

Türkiye'ye KAAN övgüleri

Türkiye'nin, kendi silahını üretme konusunda öncü ve tek Müslüman millet olduğunun altı çizildi.

ABD'nin Türkiye'ye F-35 vermemekle hata yaptığını söyleyenler de oldu. Türkiye'nin, bundan sonra kimseden savaş uçağı almasına gerek kalmayacağı belirtildi.

Tayland halkı, Türkiye'nin bu alanda artık kendi kendine yetebilen bir ülke haline geleceğini vurguladı.

"Türkiye'den tedarik edebiliriz çünkü dostuz"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) imza attığı uçağın tasarımına dikkat çekilen yorumlarda şu ifadeler kullanıldı:

ABD bize F-35 savaş uçağı satmaz, ancak Türkiye'den KAAN tedarik edebiliriz çünkü biz dostuz. Türk halkının mutluluğu bizi de mutlu ediyor.



F-35 programından çıkarılan Türkiye, bazı uçak parçalarını üretme kapasitesine zaten sahip.

13 dakika havada kaldı

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN'ın ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8 bin feet irtifada 230 knot hıza ulaştığını bildirmişti.

Kotil, "Bu yolda bizlerin yolunu açan Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a ve KAAN'ımız için başından beri büyük özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma ve ailelerine teşekkür ederim." ifadelerine yer vermişti.

5 ülke arasında yer alacak

Milli Muharip Uçak KAAN ile Türkiye, 5'inci nesil seviyesinde uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.

"Biz de üretmeliyiz: Güney Kore'den farkımız yok"

Öte yandan Tayland'ın da bu tür uçaklar üretebilmesi gerektiğine ilişkin mesajlar paylaşıldı.

Devletin böylesi projeleri desteklemesi gerektiği belirtilerek, Tayland'da yetenekli insanların varlığından söz edildi.

Tayland'ı "ilham kaynağı" olarak tanımlayan Asya ülkesindeki halk, Güney Kore'den bir farklarının olmadığını kaydetti.

Süpersonik hızda hassas vuruş kabiliyeti

KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.