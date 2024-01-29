Tayland'da 14 yaşındaki çocuk arkadaşı tarafından okulda öldürüldü Tayland'da 14 yaşındaki bir öğrenci, bir diğer arkadaşını okulun bahçesinde tüm öğrencilerin arasında defalarca bıçaklayarak öldürdü.

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İHA

Tayland’ın başkenti Bangkok'ta bulunan Narknarwaoumtump okulunun bahçesinde sabah saatlerinde bayrak töreni sırasında yaşanan olayda 14 yaşındaki bir erkek öğrenci, aynı yaşlardaki arkadaşına bıçakla saldırdı.

Tüm öğrencilerin gözü önünde gerçekleştirilen saldırının ardından panik yaşandı.

Kanlar içinde kalan saldırıya uğrayan öğrenciye ilk müdahaleyi öğretmenler yaptı.

14 yaşındaki çocuk herkesin gözü önünde arkadaşını bıçakladı

Boynundan ve karnından aldığı bıçak darbeleri sonrası yoğun kan kaybeden 14 yaşındaki çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından okula gelen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren çocuğu ve ailesini detaylı sorgulama için karakoluna sevk ederken, okul yönetimi ve görgü tanığı öğretmenlerin saldırıya ilişkin ifadesi alındı.

Görgü tanıklarının verdiği ifadelere göre, saldırı öncesi iki öğrencinin herhangi bir tartışma veya kavga yaşamadığı öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin meyve bıçağını okula çantasının içinde soktuğu tespit edildi.

Bıçağı çantasının içinde okula soktu

Ülkede büyük yankı uyandıran olay sonrası saldırının gerçekleştirdiği okulu ziyaret ederken Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, polis ekipleri ve okul yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Chachart yaptığı basın açıklamasında, yaşanan olayda bir güvenlik zafiyeti olduğunun altını çizerken, okullarda düzensiz aramalarının daha detaylı ve sık aralıklarla yapılması gerektiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)