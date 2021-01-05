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    Tayland’da 3.5 metrelik dev piton eve girdi

    Naruenat Ketvangkoung adlı kişinin evinin çatısından giren 3.5 metrelik piton, uzmanların uzun uğraşları sonucu yakalandı.
    • DHA
    • 05.01.2021 - 17:08
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 17:11
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    Tayland’da 3.5 metrelik dev piton eve girdi

    Tayland’da Naruenat Ketvangkoung adlı kişinin evine giren 3.5 metrelik dev piton, korkuya neden oldu.

    Yerel medya, olayın başkent Bankok'ta meydana geldiğini belirtti.

    Evin sahibi Naruenat Ketvangkoung, dışarıdan eve döndüğünde mutfak tavanının çöktüğünü ve büyük bir parçanın yere düştüğünü görünce hayret ettiğini söyledi.

    Tayland’da 3.5 metrelik dev piton eve girdi VİDEO

    BİR ANDA YILANLA KARŞI KARŞIYA KALDI

    Ketvangkoung, mutfak ile yemek odasına giren 3.5 metre uzunluğundaki piton yılanıyla karşılaştı.

    Olaya ilişkin videoda, yılanın evin pek çok bölgesini dağıttığı ve tavanda hasar bıraktığı görüldü.

    Ketvangkoung, dev pitonu yakalaması için eve  uzman çağırdı. Piton yılanı yakalandıktan sonra doğaya salındı.


    Tayland’da 3.5 metrelik dev piton eve girdi #1

    Tayland’da 3.5 metrelik dev piton eve girdi #2

    Tayland’da 3.5 metrelik dev piton eve girdi #3

    Tayland’da 3.5 metrelik dev piton eve girdi #4

    Tayland’da 3.5 metrelik dev piton eve girdi #5

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