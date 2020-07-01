Güçlükle kontrol altına alınan yangın sonrası, sarayın büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Tayland'ın Chonburi kentinde bulunan Sukhawadee adlı sarayda yangın çıktı.

Pattaya bölgesinde, 2000 yılında ülkenin en büyük dondurulmuş tavuk ihracatçılarından biri olan Taylandlı milyarder Panya Chotitawan tarafından inşa edilen 64 milyon dolarlık saray, alevlere teslim oldu.

ŞİDDETLİ PATLAMA OLDU

Görgü tanıklarının ifadesine göre, milyon dolarlık antikaların bulunduğu lüks sarayda sabah saat 10.00 sularında şiddetli bir patlmanın meydana geldiği ve saraydan aniden alevlerin yükseldiğini ifade edildi.

Tayland'da 64 milyon dolarlık saray yandı VİDEO

YANGIN, GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Bölge Şerifi Amnat Charoensri, yangının itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol edildiğini, sarayın büyük bir kısmının kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.