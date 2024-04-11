Tayland'da araç kaputundan 16 kiloluk kral kobra çıktı Aracının kaputunu açtığı sırada büyük bir yılanla karşılaşan kadının ekiplere haber vermesiyle, 4 metre uzunluğunda olan yılan araçtan çıkarılarak koruma altına alındı.

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İHA

Tayland'da kral kobra panik dolu anlar yaşatı.

Chanthaburi eyaletinde bulunan bir köyde park halindeki otomobilinin etrafında köpeğinin ısrarla havlaması üzerine kaputu açan bir kadın, devasa yılanla karşılaştı.

Dünyanın en zehirli yılanı araba kaputundan çıktı

Yetkililere haber verilmesi üzerine eve uzman ekipler geldi.

Kaputtan çıkarılan yılanın, 4 metre 25 santimetre uzunluğunda, 16 kilogram ağırlığında ve dünyanın en zehirli yılan türü olarak bilinen "kral kobra" olduğu tespit edildi.

Hatıra fotoğrafı çekildiler

Operasyon esnasında kral kobrayı kaputtan çıkaran uzman görevli, yılanın şu ana kadar yakaladığı en büyük yılan olduğunu ifade etti.

Ekip, operasyon sonunda kral kobra ile hatıra pozu da verdi.

Koruma altına alındı

Aşırı sıcaklardan dolayı çevredeki tarlalardan çıkarak aracın motor bölümüne saklandığı tahmin edilen yılan, Tayland Yaban Hayatı Koruma Merkezi tarafından koruma altına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)