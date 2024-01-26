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Tayland'da ayı saldırısından kurtulmak istedi: Kendi kolunu kesti

Tayland'da ayı saldırısından kurtulmak istedi: Kendi kolunu kesti Tayland'da yaban hayatı koruma merkezinde gönüllü olarak çalışan bir turist, meyve verdiği ayının saldırısından kendi kolunu keserek kurtuldu.