Tayland'da cinsel organına 11 tane halka taktı: Hastaneye kaldırıldı Tayland’ın Bangkok şehrinde cinsel organına 11 tane metal halka geçiren adam, halkaları çıkarmayı başaramayınca hastanelik oldu.

ensonhaber.com

Tayland'ın Bangkok kentinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Cinsel organına 11 tane metal halka geçiren adam, halkaları çıkaramayınca hastaneye kaldırıldı.

Cinsel organına 11 tane metal halka geçirdi

Bilincini kaybeden adamın penisi tehlikeli bir şekilde şişmeye ve morarmaya başladı, doktorlar halkaları dikkatli bir şekilde kesmeye çalıştı.

Halkaların, genellikle tek başına yapılan bir seks eylemi sırasında hazzı artırmaya yardımcı olmak amacıyla kullanıldığı öğrenildi.

Testereyle kestiler

Ancak çok uzun süre takılması halinde penisin herhangi bir uyarı olmaksızın sert bir ereksiyona sahip olduğu bir rahatsızlık olan priapizme neden olabilmekte.

Bu durum, bazen amputasyona yol açabilen penis kangreni de dahil olmak üzere kalıcı hasara neden oluyor.

Durumu iyi

Cerrahlar, hasta sakinleştirildikten sonra halkayı çıkarma girişimlerinde iki kez başarısız olduklarını, bir denemede ortopedik salınımlı testere kullanıldıklarını söyledi.

Adamın şu an hastanede iyileştiği belirtildi.