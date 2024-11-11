Tayland'da denizden 3 metrelik dev piton çıktı

Tayland'ın dünyaca ünlü Phuket sahilinde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Ünlü Kamala Plajı'nda turistler ve yerel halk denize girdiği sırada dev bir piton yılanıyla karşılaştı.
Kıyıdan sadece 50 metre açıkta görülen 3 metre uzunluğunda ve 100 kilo ağırlığındaki dev piton, sahildekilerin denizi boşaltmasına neden oldu.
TURİSTLERİN DENİZ KEYFİNİ DEV PİTON BÖLDÜ
The Phuket News'in aktardığına göre, sahilde bulunan cankurtaranlar 5-6 jet ski ile dev pitonu yakalamaya gitti.
Cankurtaranlar, güvenli bir şekilde dev yılanı kıyıya getirdi.
Yetkililer, plajda bulunanların güvenliğini sağlamak için hızlı bir şekilde harekete geçti.
Dev pitonun görüldüğü alan güvenlik şeritleriyle kapatılırken, turistlere sudan uzak durmaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI: KIYIYA ÇIKARILDI
Bu sırada yaşananları izleyen turistlerden bazıları telefonlarına sarılarak gördükleri manzarayı kayda aldı.
Öte yandan turistlerin ilgisini çeken dev yılan, yetkililer tarafından koruma altına alınarak doğal yaşam alanına geri döndürülmesi için Thalang bölgesindeki Khao Phra Thaeo Yaban Hayatı Koruma Alanı'na götürüldü.
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