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Tayland'da denizden 3 metrelik dev piton çıktı

Tayland'da denizden 3 metrelik dev piton çıktı Tayland'ın turistik bölgesi Phuket'te bir plajda kıyıya sadece 50 metre kala görülen 3 metrelik dev piton tehlikeye neden oldu. O anlara tanıklık eden turistler korku dolu anlar yaşadı.