Tayland'da güzellik kraliçeleri, poz verirken suya düştü

30 güzellik kraliçesinin üzerinde poz verdiği köprü yıkıldı. Yaşanan olayda 3 kişi yaralandı.

Tayland'ın Chiang Mai şehrinde, güzellik kraliçeleri talihsiz bir an yaşadı.

Ülkede her yıl gerçekleştirilen "Miss Tayland" yarışmasının ikinci gününde şapka ve yüz koruması takan 30 güzellik kraliçesi, poz vermek için bir köprüye çıktı.

KÖPRÜ YIKILDI

Gülümseyen yüzleriyle sırasıyla köprüye gelen yarışmacılar, olacaklardan habersiz bir şekilde kameralara el salladı. Köprü, yarışmacıları taşıyamayarak yıkıldı.

SIRILSIKLAM OLDULAR

Kendilerini bir anda suyun içinde bulanlar, yaşadıklarına inanamadı. Sudan çıkan yarışmacılardan 3'ünün yaralandığı belirtildi.

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ÜÇ KRALİÇE YARALANDI

Bir kişinin alnında kesikler ve morluklar oluştuğu, diğer ikisinin ise olayı küçük sıyrıklarla atlattığı kaydedildi.

İŞLETME SAHİBİ: MAHÇUP OLDUM

Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan güzellik kraliçeleri, daha sonra taburcu edildi. Yarışmacıların ziyaret ettiği bir kafede yaşanan olayda mahçup olduğunu dile getiren işletme sahibi Worapot Chatkanjana, yaralıların tedavi masraflarını karşılayacağının sözünü verdi.

KÖPRÜDE İYİLEŞTİRMELER YAPILACAK

Chatkanjana, "Köprünün neden kırıldığını bilmiyorum. Güçlü ama kadınların ağırlığını kaldıramadı. Gelecekte, köprünün daha da güçlü olması için iyileştirmeler yapacağız." dedi.