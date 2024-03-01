Tayland'da maymunların istila ettiği şehir: Dükkanlar kepenk kapattı Tayland'da yaklaşık 3 bin 500 maymunun ele geçirdiği ve hayatın adeta durma noktasına geldiği turistik Lopburi kentinde, bazı ziyaretçiler tarafından sevimli bulunan maymunlar yüzünden birçok dükkanın kepenk kapattığı belirtiliyor.

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AA

Tayland'ın eskiden önemli turizm ve ticaret merkezlerinden biri olan Lopburi kentinde, yaklaşık 3 bin 500 maymun şehri ele geçirmiş durumda.

Bölgede maymunların istilası nedeniyle hayat durma noktasına geldi.

Maymunlar bazı ziyaretçiler tarafından sevimli bulunsa da durum aslında öyle değil.

Maymunlarla başı belada olan şehir: Lopburi...

Kentte bazı dükkanların, maymunlar yüzünden kepenk kapattığı belirtiliyor.

Bazı yerel yetkililer, şehrin tarihi mekanlarının da gezilemez bir duruma geldiğini söyledi.

Yerel yetkililer, devletin bir an önce bu soruna çözüm bulması gerektiğini de belirtiyor.

Çünkü maymunlar, alışveriş merkezlerine girerek dükkanlara zarar veriyor ve insanların yiyeceklerini çalıyor.

"Biz kafeste yaşıyoruz ancak maymunlar dışarıda"

AFP'ye konuşan bir Lopburi sakini, "Biz kafeste yaşıyoruz ancak maymunlar dışarıda. Dışkıları her yerde, yağmur yağdığında kokuları dayanılmaz oluyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçmiş yıllarda kentteki maymun popülasyonunu kontrol altında tutmak için uygulanan kısırlaştırma programına ara verilmesiyle birlikte sayıları 6 bine kadar çıktı.

Yetkililer, kısırlaştırma programına geri dönmek zorunda kaldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)