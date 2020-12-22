Tayland’da motosikletin çarptığı yavru fili, arama kurtarma personeli kalp masajı uygulayarak hayata döndürmeyi başardı.

Tayland’ın Chanthaburi bölgesinde, sürüsüyle birlikte karşıdan karşıya geçtiği sırada yavru file motosiklet çarptı.

Haberini alıp olay yerine giden arama kurtarma personeli Srivate’nin yavruyu hayata döndürdüğü anlar izlenme rekoru kırdı.

Hayat kurtarma içgüdüsüyle harekete geçtiğini kaydeden Srivate, internette izlediği bir videoyu hatırlayarak, filin kalbinin nerede olabileceğini tahmin ettiğini ifade etti.

10 DAKİKA KALP MASAJI YAPTI

Srivate’in 10 dakika boyunca kalp masajı yaptığı yavru fil ayağa kalktı.

Görevliler tarafından muayeneden geçirilen filin sağlığı durumunun iyi olduğu ve doğaya salındığı açıklandı.

Tayland’da motosikletin çarptığı yavru fil kalp masajıyla hayata döndürüldü ViDEO















