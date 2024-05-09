Tayland'da obez maymun Gozdilla öldü Kiloları nedeniyle çeşitli hastalıklardan muzdarip olan maymundan ölüm haberi geldi. Maymun, turistlerin ilgi odağı olmasıyla biliniyordu.

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ensonhaber.com

Tayland'da 6 yaşındaki maymun, fazla kiloları yüzünden öldü.

Obez maymun, kendisini sevenler tarafından sürekli besleniyordu. Kendi türünün beklenen yaşam süresinin çok az bir kısmını yaşayabildi.

Çikolata ve abur cuburla beslenen Godzilla adlı maymun, ölümünden önce kiloya bağlı sayısız hastalıktan muzdaripti.

'Fazla ilgiden' öldü

Yaban hayatı yetkilileri, maymunun 'fazla ilgiden' ölmesinden dolayı tepkilerini dile getirdi.

Maymunun, Bangkok pazarındaki tezgahta turistler içi cazibe merkezi haline getirilmesi tepkiyle karşılandı.

Diyete tabi tutuldu ama olmadı

Yetkililer, ünlü maymunun sağlığından endişe edince, söz konusu hayvan üç yıl önce göz önünden alınıp, sıkı bir diyete tabi tutulduğu kampa yerleştirilmişti.

Godzilla'da tiroid hastalığı, diyabet ve stres hormonu kortizolün aşırı üretiminin söz konusu olduğuna dikkat çekildi.