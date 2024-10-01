Tayland'da okul otobüsü yandı: 20 kişi öldü Uthai Thani bölgesinden hareket eden 38 öğrenci ve 6 öğretmeni taşıyan otobüste bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu en az 20 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

AA

Tayland'da feci kaza...

Okul gezisi için 6 öğretmen ile 38 öğrenciyi taşıyan otobüs, Uthai Thani bölgesinden hareket etmesinin ardından kısa süre sonra alevlere teslim oldu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede otobüsün iç kısmına ulaştı.

OKUL OTOBÜSÜ ALEVLERE TESLİM OLDU

44 kişiyi taşıyan okul otobüsünde adeta can pazarı yaşandı.

Tayland Ulaştırma Bakanı Suriya Jungrungruengki, kazayı kamuoyuna duyuran bir açıklama yaptı.

20 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul da olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü ve ölü sayısını henüz teyit edemediklerini belirtti.

Charnvirakul, hayatta kalanların sayısına dayanarak 20 kişinin öldüğünü değerlendirdiklerini ifade etti.

O ANLAR KAMERADA

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otobüsün alevler içinde kaldığı görüldü.

Öğrencilerin yaşlarına ve diğer detaylara dair henüz bilgi paylaşılmadı.

YANGININ SEBEBİ LASTİK PATLAMASI

Olay yerinde bulunan arama kurtarma görevlisinin değerlendirmesine göre yangın, otobüsün lastiklerinden birinin patlaması sonrası aracın bariyerlere sürtmesiyle başladı.

TAYLAND BAŞBAKANI BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, bir anne olarak olaydan derin üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)