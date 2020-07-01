Tayland'da okullar, koronavirüs gölgesinde açıldı

Asya ülkesinde, uzaktan eğitimde istenilen sonucun elde edilememesi nedeniyle öğrenciler yeniden sınıflara döndü.

Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs salgını okulların kapanmasına, öğrencilerin eğitimlerini evden sürdürmesine neden oldu.

Worldometer'a göre, Tayland'da şimdiye kadar salgın kaynaklı 3 bin 173 vaka ve 58 ölüm gerçekleşti. Virüs nedeniyle uzaktan eğitimin denendiği ülkede başarı sağlanamadı.

UZAKTAN EĞİTİMDE BAŞARILI OLAMADILAR

Ülke basınına göre, Tayland Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği anketten, öğrencilerin yüzde 60-70'inin televizyondan daha çok akıllı telefonlarda vakit harcadığı ve bunun maliyetli olabileceği sonucu çıktı.

OKULLAR YENİDEN AÇILDI

Asya ülkesinde öğrenciler, 1 Temmuz itibarıyla yeniden dersbaşı yaptı. Bu kapsamda sınıflarda, sosyal mesafe kuralına göre düzenleme yapıldı.

Sıraların etrafı, salgının yayılmasına karşı kapatıldı. Sınıflarda öğretmen ve öğrencilerin maskenin yanı sıra siperlik taktığı da görüldü.

SALGINA KARŞI SIKI TEDBİR

Tayland Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi doğrultusunda, her sınıfa 20 ila 25'ten fazla öğrenci kabul edilmeyecek.

Öğrencilerin küçük gruplar halinde oynamalarına izin verilirken, her saat başı ya da daha sık bir şekilde ellerin yıkanması zorunluluğu getirildi.

Sıralar, kapı kolları, oyun alanları gibi riskin yüksek olduğu yerlerin günde iki kez temizlenmesi kararlaştırıldı.