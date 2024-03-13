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Tayland'da pet şişelerden yaptığı botla denize açılan adam mahsur kaldı

Tayland'da pet şişelerden yaptığı botla denize açılan adam mahsur kaldı Pet şişelerden yaptığı botla bir adaya gitmek üzere kıyıdan açılan evsiz adam, şiddetli rüzgarın etkisiyle denizin ortasında savrularak mahsur kaldı. Çaresiz adam, gelen ihbar üzerine sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.