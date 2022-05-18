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    Tayland'da spor salonunda kavga anı kamerada

    Ekipman sırasını beklediğini söyleyen sporcu kavga çıkardı. Kavgada metal çubuk kullanıldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 17:08
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    Tayland'da spor salonunda kavga anı kamerada

    Tayland'da spor yapan iki kişi, ekipman kullanımı üzerine kavgaya tutuştu.

    46 yaşındaki Gary Reed'e, ekipmanlarla çalıştığı sırada salondaki başka birisi tarafından, kendisinin de ekipmanı kullanmak için beklediği söylendi.

    Ekipman kavgasında metal çubuklu saldırı

    Reed setini bitirmek istediğini belirtirken, kızgın arkadaşının ilk başta bu durumu kabul ettiği anlaşıldı.

    Ancak sinirli sporcu, bir süre sonra 1 kiloluk metal dambıl çubuğuyla geri döndü ve Reed'in yüzüne vurdu.

    Tayland'da spor salonunda kavga anı kamerada ViDEO

    Yüzü kanlar içinde kaldı

    Yere düştükten sonra sendeleyerek ayağa kalkan ve yine saldırının hedefi olan Reed, kendisine saldıran kişiye karşı koymaya çalıştı.

    Yüzü kanlar içinde kalan talihsiz adamın kaşı açıldı. Saldırgan ise bulunduğu noktadan ayrıldı. Kavga anı, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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    "Ekipmanı kullanmak için sıra yoktu"

    Mail'in haberine göre; Gary Reed, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, göz yuvasında hasar oluştuğunu dile getirdi.

    Reed, retinasında kanama meydana geldiğini ve beyin hasarı kontrolü için tomografi taramasından geçmesi gerektiğini söyledi.

    Saldırı anını anlatan Reed, "Ekipmanı kullanmak için sıra yoktu, bu yüzden normalde yaptığım gibi ağırlık kaldırmaya başlamak için uzandım. Ağırlıklarım tüm zaman boyunca bankın yanındaydı, videoda görebilirsiniz." dedi.

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    "Beni öldürebilirdi"

    Söz konusu kişiden, setini bitirmek için kısa bir süreliğine izin istediğini ancak saldırıya uğradığını anlatan Reed, şöyle devam etti:

    "Beni öldürebilirdi. Birinin kafasına çekiçle vurursan, cinayete teşebbüs olur. Bu, bir çekiç kadar büyük ve neredeyse ağır bir metal parçasıydı. Şanslıyım ki beni nakavt etmedi."

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